Росія наказала своїм компаніям знизити видобуток нафти, - Reuters

Російський уряд наказав своїм компаніям знизити видобуток нафти до 9 мільйонів барелів на день протягом другого кварталу до кінця червня, що відповідатиме зобов’язанням перед ОПЕК+.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Російський уряд встановив конкретні цілі для зменшення видобутку для кожної компанії. Згідно з інформацією Reuters, скорочення виробництва сприятиме сезонному піку технічного обслуговування на нафтопереробних заводах, більшість з яких вже скоротила виробництво палива через збої та атаки.

Віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак повідомив, що видобуток російської нафти становить 9,5 млн барелів на добу.

Розрахунки Reuters показують, що видобуток нафти в Росії у квітні, травні та червні впаде приблизно на 3,6%, 4,1% і 4,9% відповідно до березня.

За словами Новака, Росія планує додатково скоротити видобуток на 350 тисяч барелів на добу у квітні, причому експорт буде урізано на 121 тисяч барелів на добу порівняно з березнем. У травні планується зменшити видобуток на 400 тисяч барелів на добу, а експорт ще на 71 тис барелів на добу.