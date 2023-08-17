Росія наказала прискорити "паспортизацію" в окупації, надіслала "спостерігачів", - ЦНС

"Так, перед головним колаборантом регіону - Леоніду Пасічникову була поставлена задача примусово паспортизувати всіх дітей віком 14-18 років до 1 жовтня. Для того в регіон прибули "спостерігачі" з Москви, які має на меті впровадити низку заходів й перевірити їх виконання", - пише пресслужба.

До кожного тимчасово окупованого населеного пункту буде направлена комісія, яка вишукуватиме підлітків без російського триколору. Також комісії допомагатимуть так звані "волонтери" з кремлівських молодіжних рухів, які будуть здійснювати обхід будинків.

"Дітям пропонують за отримання паспорта безкоштовний відпочинок, а також погрожують їх батькам відсутністю соціальних виплат або недопущенням дитини до навчання", - додає ЦНС.

Примусова "паспортизація"

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, терористи ведуть загарбницькі дії та змушують людей відмовлятися від українського громадянства на окупованих територіях.

Більшість українців відмовляються від російського триколору, у зв'язку з чим росіяни вдаються регулярно до погроз та шантажу.