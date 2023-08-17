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Россия приказала ускорить "паспортизацию" в оккупации, прислала "наблюдателей", - ЦНС

Фото: русский паспорт (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В России недовольны низкими темпами паспортизации на оккупированных с начала полномасштабного вторжения страны-террориста территориях Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"Так, перед главным коллаборационистом региона - Леонидом Пасечниковым была поставлена задача принудительно паспортизировать всех детей в возрасте 14-18 лет до 1 октября. Для этого в регион прибыли "наблюдатели" из Москвы, которые имеет целью внедрить ряд мероприятий и проверить их выполнение", - пишет пресс-служба. 

В каждый временно оккупированный населенный пункт будет направлена комиссия, которая будет выискивать подростков без российского триколора. Также комиссии будут помогать так называемые "волонтеры" из кремлевских молодежных движений, которые будут осуществлять обход домов.

"Детям предлагают за получение паспорта бесплатный отдых, а также угрожают их родителям отсутствием социальных выплат или недопущением ребенка к обучению", - добавляет ЦНС. 

Принудительная "паспортизация" 

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, террористы ведут захватнические действия и заставляют людей отказываться от украинского гражданства на оккупированных территориях.

Большинство украинцев отказываются от российского триколора, в связи с чем россияне прибегают регулярно к угрозам и шантажу.

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