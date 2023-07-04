Росія нафантазувала загрозу ударів по ЗАЕС: в Енергодар перекинули спецтехніку

Росіяни почали в черговий раз звинувачувати Україну в планах "вдарити по Запорізькій АЕС за допомогою дронів та ракет".
Про це заявив радник голови "Росенергоатому" Ренат Карчаа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".
"Сьогодні надійшла інформація, яку уповноважений озвучити… 5 липня буквально вночі, у темний час доби ЗСУ намагатимуться атакувати Запорізьку атомну енергостанцію з використанням високоточних засобів великої дальності та дронів-камікадзе", - розповів чиновник країни-агресора.
Водночас військовий рух українців та кримських татар АТЕШ повідомляє, що на вулицях окупованих Енергодара та Маріуполя помітили мобільні радіаційні лабораторії. Така техніка здатна проводити розвідку місцевості на наявність радіації.
Нагадаємо, кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський розповів, що розвідка та СБУ доповіли йому про плани росіян вчинити теракт з викидом радіації на Запорізькій АЕС.
За словами глави держави, Росія може піти на такий крок, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ.
При цьому сьогодні, 4 червня, у Генштабі ЗСУ розповіли, що Росія готує провокацію з вибухами на Запорізькій АЕС. Ворог міг розмістити вибухівку на даху кількох енергоблоків станції, щоб звинуватити нашу країну в обстрілі.
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