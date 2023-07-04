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Росія нафантазувала загрозу ударів по ЗАЕС: в Енергодар перекинули спецтехніку

Фото: Росія нафантазувала загрозу ударів по ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни почали в черговий раз звинувачувати Україну в планах "вдарити по Запорізькій АЕС за допомогою дронів та ракет".

Про це заявив радник голови "Росенергоатому" Ренат Карчаа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

"Сьогодні надійшла інформація, яку уповноважений озвучити… 5 липня буквально вночі, у темний час доби ЗСУ намагатимуться атакувати Запорізьку атомну енергостанцію з використанням високоточних засобів великої дальності та дронів-камікадзе", - розповів чиновник країни-агресора.

Водночас військовий рух українців та кримських татар АТЕШ повідомляє, що на вулицях окупованих Енергодара та Маріуполя помітили мобільні радіаційні лабораторії. Така техніка здатна проводити розвідку місцевості на наявність радіації.

Фото: мобільні радіаційні лабораторії з'явилися на вулицях Маріуполя та Енергодару (t.me/atesh_ua)

Мінування Запорізької АЕС

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський розповів, що розвідка та СБУ доповіли йому про плани росіян вчинити теракт з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

За словами глави держави, Росія може піти на такий крок, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ.

При цьому сьогодні, 4 червня, у Генштабі ЗСУ розповіли, що Росія готує провокацію з вибухами на Запорізькій АЕС. Ворог міг розмістити вибухівку на даху кількох енергоблоків станції, щоб звинуватити нашу країну в обстрілі.

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Запорізька АЕСЭнергодарВійна Росії проти України