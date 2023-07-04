Россия нафантазировала угрозу ударов по ЗАЭС: в Энергодар перебросили спецтехнику

"Сегодня поступила информация, которую уполномочен озвучить… 5 июля буквально ночью, в темное время суток ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и дронов-камикадзе", - рассказал чиновник страны-агрессора.

В то же время военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ сообщает, что на улицах оккупированных Энергодара и Мариуполя заметили мобильные радиационные лаборатории. Такая техника способна проводить разведку местности на наличие радиации.

Фото: мобильные радиационные лаборатории появились на улицах Мариуполя и Энергодара (t.me/atesh_ua)

Минирование Запорожской АЭС

Напомним, несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что разведка и СБУ доложили ему о планах россиян совершить теракт с выбросом радиации на Запорожской АЭС.

По словам главы государства, Россия может пойти на такой шаг, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.

При этом сегодня, 4 июня, в Генштабе ВСУ рассказали, что Россия готовит провокацию со взрывами на Запорожской АЭС. Враг мог разместить взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков станции, чтобы обвинить нашу страну в обстрелах.