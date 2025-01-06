Росія нафантазувала "атаку українських дронів" на ЗАЕС: у ЦПД назвали мету фейку

Фейк росіян

Сьогодні, 6 січня, Міноборони РФ написало про те, що вісім ударних безпілотників України нібито атакували Запорізьку АЕС, але вони "всі були знищені" російськими засобами протиповітряної оборони.

Фото: фейки росіян (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

При цьому у відомстві країни-агресора додали, що через падіння уламків нібито сталося загоряння на даху навчально-тренувального центру ЗАЕС.

Росія звинуватила Україну в провокації "з метою створення загрози техногенної катастрофи".

Реакція ЦПД

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що Кремль продовжує поширювати маніпулятивні звинувачення на адресу України "в провокації техногенної катастрофи" на Запорізькій АЕС.

"Подібними заявами Кремль намагається перекласти відповідальність за всі безпекові ризики через окупацію ЗАЕС російськими військовими на Україну. Крім того, подібні звинувачення є частиною російського ядерного шантажу та залякування техногенною катастрофою", - додали в Центрі.

У ЦПД нагадали, що єдиним реальним чинником ядерної загрози в Україні є російські війська.