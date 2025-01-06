Россия нафантазировала "атаку украинских дронов" на ЗАЭС: в ЦПД назвали цель фейка

Фейк россиян

Сегодня, 6 января, Минобороны РФ написало о том, что восемь ударных беспилотников Украины якобы атаковали Запорожскую АЭС, но они "все были уничтожены" российскими средствами противовоздушной обороны.

Фото: фейки россиян (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

При этом в ведомстве страны-агрессора добавили, что из-за падения обломков якобы произошло возгорание на крыше учебно-тренировочного центра ЗАЭС.

Россия обвинила Украину в провокации "с целью создания угрозы техногенной катастрофы".

Реакция ЦПД

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что Кремль продолжает распространять манипулятивные обвинения в адрес Украины "в провокации техногенной катастрофы" на Запорожской АЭС.

"Подобными заявлениями Кремль пытается переложить ответственность за все риски безопасности из-за оккупации ЗАЭС российскими военными на Украину. Кроме того, подобные обвинения являются частью российского ядерного шантажа и устрашения техногенной катастрофой", - добавили в Центре.

В ЦПД напомнили, что единственным реальным фактором ядерной угрозы в Украине являются российские войска.