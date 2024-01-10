Росія надалі обстрілює Україну балістичними ракетами з Північної Кореї, - Білий дім

"Як я говорив з цієї трибуни минулого тижня, КНДР недавно передала Росії пускові установки та кілька десятків балістичних ракет. Відтоді Росія застосувала ці ракети проти України впродовж минулого тижня",- зазначив представник Білого дому.

Він нагадав, що американська сторона вже повідомляла про перший відомий запуск Росією по Україні північнокорейської балістичної ракети 30 грудня. 2 січня агресор застосував близько десяти ракет по Запоріжжю, Києву, Харкову та інших містах.

"Потім, 6 січня російські війська знову запустили кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні. Ми досі оцінюємо наслідки цих ударів, але можемо підтвердити, що принаймні одна з них поцілила по Харкову", - наголосив Кірбі.

З огляду на ці факти, він повідомив, що Сполучені Штати приєдналися до спільної заяви глав зовнішньополітичних відомств 47 країн, яка засуджує експорт з КНДР та закупівлю Росією північнокорейських балістичних ракет, а також застосування цих озброєнь в Україні.

Представник Білого дому також наголосив, що Сполучені Штати продовжать запроваджувати санкції проти всіх, хто сприяє незаконній передачі зброї російському агресору.

Водночас, Кірбі підкреслив, що найефективнішою допомогою Україні з боку США стало б ухвалення Конгресом нового пакету допомоги Україні без подальших зволікань.

"Росія шукає допомоги в таких країнах, як Північна Корея й Іран. Україні потрібна наша допомога, і ми закликаємо Конгрес допомогти нам забезпечити ці потреби (української сторони, - ред.)", - зазначив представник Білого дому.

Ракетні обстріли України

За останні тижні РФ суттєво посилила удари по містах України з використанням балістичних ракет.

Так, 30 грудня агресор вдарив ракетами по Дніпру і Запоріжжю. Внаслідок атаки у Запоріжжі загинули 9, а в Дніпрі - 6 людей.

2 січня Росія випустила по Україні 99 ракет різних типів і 35 дронів-камікадзе Shahed. Головною ціллю ударів був Київ та Харків. Агресор випустив по країні 12 ракет Іскандер-М/С-300/С-400 по балістичній території, а також 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Згодом прокуратура Харківської області повідомила, що під час обстрілу Харкова 2 січня, Росія використала північнокорейську балістичну ракету.

За даними експертів, Північна Корея на озброєнні має кілька балістичних ракет малої дальності. Одна з них є аналогом російської ракети "Іскандер".

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