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Росія надала КНДР технології для модернізації ракет: ЗМІ отримали деталі

Фото: КНДР отримала від Росії технології для нової ракети (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія передала КНДР технології для модернізації ракетної зброї. ЗМІ отримали деталі про співпрацю двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Південнокорейські військові повідомили виданню, що ймовірно Росія надала Північній Кореї технологічну допомогу у створенні ракети класу "повітря-повітря".

Нову зброю Північ запустила з винищувача МіГ-29 минулого тижня, повідомляє північнокорейське державне телебачення.

За словами полковника Лі Сон Джуна, для оцінки масштабу допомоги Росії потрібен додатковий аналіз.

Водночас він додав, що системи потребуватимуть часу для розгортання у бойовій готовності через логістичні труднощі.

Південна Корея планує завершити розробку власної ракети класу "повітря-повітря" малої дальності до 2032 року і почати її розгортання до 2035-го.

Нові навчання Північної Кореї проходять на тлі активної модернізації її військових сил.

Військова підготовка КНДР

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто керував масштабними навчаннями військово-повітряних сил країни. Він закликав посилити військову підготовку.

Кім закликав "усі підрозділи всієї армії" досягти "прориву у підготовці до війни", наголосивши на важливості підвищення бойової готовності на тлі зростання міжнародної напруги.

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