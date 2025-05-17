Кім Чен Ин наказав посилити військову підготовку Північної Кореї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За повідомленням державного агентства KCNA, він інспектував бойову підготовку 1-ї повітряної дивізії, зокрема - тренування з протиповітряної боротьби та повітряних ударів.

Кім закликав "усі підрозділи всієї армії" досягти "прориву у підготовці до війни", наголосивши на важливості підвищення бойової готовності на тлі зростання міжнародної напруги.

Під час навчань державне телебачення показало запуск ракети з винищувача МіГ-29.

За даними, йдеться про північнокорейську модифікацію ракети "повітря-повітря" середньої та великої дальності, розробленої на базі російських зразків.

Цього місяця Кім уже інспектував випробування ракет, відвідував військові заводи, керував стрільбами танкових та спецпідрозділів. Також він здійснив рідкісний візит до посольства Росії в Пхеньяні, підтвердивши стратегічне зближення з Москвою.

Крім того, Північна Корея різко розкритикувала рішення Держдепартаменту США, який знову включив країну до списку держав, що не співпрацюють у боротьбі з тероризмом.

У Пхеньяні заявили, що подібні дії Вашингтона лише загострюють протистояння між країнами.