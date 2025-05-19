Россия предоставила КНДР технологии для модернизации ракет: СМИ получили детали

Южнокорейские военные сообщили изданию, что возможно Россия оказала Северной Корее технологическую помощь в создании ракеты класса "воздух-воздух".

Новое оружие Север запустил с истребителя МиГ-29 на прошлой неделе, сообщает северокорейское государственное телевидение.

По словам полковника Ли Сон Джуна, для оценки масштаба помощи России нужен дополнительный анализ.

В то же время он добавил, что системы потребуют времени для развертывания в боевой готовности из-за логистических трудностей.

Южная Корея планирует завершить разработку собственной ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности до 2032 года и начать ее развертывание к 2035-му.

Новые учения Северной Кореи проходят на фоне активной модернизации ее военных сил.