Росія надала Ірану зброю, захоплену в Україні, - WSJ

Росія надала Ірану озброєння, яке окупанти захопили на полі бою в Україні. Тегеран має зайнятися його реконструкцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

"За словами офіційних осіб, Москва надала Ірану зброю, захоплену на полі бою в Україні, яку вони намагаються реконструювати", - пише видання.

Також там зазначають, що Росія та Іран продовжують розвивати тісніші зв'язки на різних напрямках. Дві країни нещодавно поєднали свої міжбанківські системи обміну платіжними повідомленнями, відкривши шлях усім іранським банкам щодо операцій з російськими кредиторами.