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Росія надала Ірану зброю, захоплену в Україні, - WSJ

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Понеділок 06 лютого 2023 12:50
Росія надала Ірану зброю, захоплену в Україні, - WSJ Фото: Росія надала Ірану зброю, захоплену в Україні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Росія надала Ірану озброєння, яке окупанти захопили на полі бою в Україні. Тегеран має зайнятися його реконструкцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

"За словами офіційних осіб, Москва надала Ірану зброю, захоплену на полі бою в Україні, яку вони намагаються реконструювати", - пише видання.

Також там зазначають, що Росія та Іран продовжують розвивати тісніші зв'язки на різних напрямках. Дві країни нещодавно поєднали свої міжбанківські системи обміну платіжними повідомленнями, відкривши шлях усім іранським банкам щодо операцій з російськими кредиторами.

Крім того, як попереджали США, Іран погодився надати Москві балістичні ракети. Однак поки що немає жодних ознак того, що Тегеран відправив ракети до Росії.

Нагадаємо, повідомлялося, що Москва і Тегеран просуваються в реалізації планів будівництва заводу з виробництва іранських безпілотників у Росії. На ньому планують виготовляти щонайменше 6 тисяч безпілотників для війни в Україні.

Раніше стало відомо, що РФ уклала непублічну угоду з Іраном щодо початку виробництва ударних безпілотників на російській території.

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