Россия предоставила Ирану оружие, захваченное в Украине, - WSJ

Россия предоставила Ирану вооружение, которое оккупанты захватили на поле боя в Украине. Тегеран должен заняться его реконструкцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

"По словам официальных лиц, Москва предоставила Ирану оружие, захваченное на поле боя в Украине, которое они пытаются реконструировать", - пишет издание.

Также там отмечают, что Россия и Иран продолжают развивать более тесные связи на различных направлениях. Две страны недавно соединили свои межбанковские системы обмена платежными сообщениями, открыв путь всем иранским банкам для проведения операций с российскими кредиторами.