Россия предоставила Ирану оружие, захваченное в Украине, - WSJ
Россия предоставила Ирану вооружение, которое оккупанты захватили на поле боя в Украине. Тегеран должен заняться его реконструкцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.
"По словам официальных лиц, Москва предоставила Ирану оружие, захваченное на поле боя в Украине, которое они пытаются реконструировать", - пишет издание.
Также там отмечают, что Россия и Иран продолжают развивать более тесные связи на различных направлениях. Две страны недавно соединили свои межбанковские системы обмена платежными сообщениями, открыв путь всем иранским банкам для проведения операций с российскими кредиторами.
Кроме того, как предупреждали США, Иран согласился предоставить Москве баллистические ракеты. Однако пока нет никаких признаков того, что Тегеран отправил ракеты в Россию.
Напомним, сообщалось, что Москва и Тегеран продвигаются в реализации планов по строительству завода по производству иранских беспилотников в России. На нем планируют производить по меньшей мере 6 тысяч беспилотников для войны на Украине.
Ранее стало известно, что РФ заключила непубличное соглашение с Ираном о начале производства ударных беспилотников на российской территории.
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