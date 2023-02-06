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Россия предоставила Ирану оружие, захваченное в Украине, - WSJ

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Понедельник 06 февраля 2023 12:50
Россия предоставила Ирану оружие, захваченное в Украине, - WSJ Фото: Россия предоставила Ирану оружие, захваченное в Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Россия предоставила Ирану вооружение, которое оккупанты захватили на поле боя в Украине. Тегеран должен заняться его реконструкцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

"По словам официальных лиц, Москва предоставила Ирану оружие, захваченное на поле боя в Украине, которое они пытаются реконструировать", - пишет издание.

Также там отмечают, что Россия и Иран продолжают развивать более тесные связи на различных направлениях. Две страны недавно соединили свои межбанковские системы обмена платежными сообщениями, открыв путь всем иранским банкам для проведения операций с российскими кредиторами.

Кроме того, как предупреждали США, Иран согласился предоставить Москве баллистические ракеты. Однако пока нет никаких признаков того, что Тегеран отправил ракеты в Россию.

Напомним, сообщалось, что Москва и Тегеран продвигаются в реализации планов по строительству завода по производству иранских беспилотников в России. На нем планируют производить по меньшей мере 6 тысяч беспилотников для войны на Украине.

Ранее стало известно, что РФ заключила непубличное соглашение с Ираном о начале производства ударных беспилотников на российской территории.

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