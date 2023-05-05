РФ не предоставляет никаких данных о похищенных из Украины детях, - Лубинец
Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач РБК-Украина)
О вывезенных из Украины детей Россия не предоставляет никакой информации, в частности, об их местонахождении.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.
"Российская сторона никогда не давала и не дает нам никаких цифр. Ни об усыновленных, ни об находящихся там детях, ни информации, где они находятся и в каких условиях. То есть, от них информация к нам не поступает", - отметил Лубинец.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе пришла к выводу, что РФ нарушила права незаконно вывезенных украинских детей на территорию России.
Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию украинских детей в РФ.