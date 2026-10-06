Росія може збільшити частку реактивних дронів до 80%: у ПС попередили про нову загрозу

Росія поступово збільшує використання реактивних дронів під час атак по Україні. Наразі вони становлять близько 40% від усіх безпілотників, які РФ застосовує для ударів, однак у майбутньому їхня частка може зрости до 80%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву заступника командувача Повітряних сил Юрія Черевашенка під час засідання ТСК.

За його словами, активніше використовувати реактивні БПЛА Росія почала з липня. На окремих напрямках їхня частка вже сягає 60% від усіх ударів.

"Починаючи з липня кількість застосування реактивних дронів зросла. Зараз вона сягає 40% від усіх застосованих БПЛА на території України. На окремих напрямках - до 60% ударів. І вона продовжує зростати. Ми прогнозуємо, що близько 80% в ударах будуть реактивні дрони", - сказав Черевашенко.

Російські дрони можуть стати швидшими

Наразі реактивні дрони РФ розвивають швидкість близько 600 км/год. Водночас у Повітряних силах очікують, що в майбутньому цей показник може зрости до 800-900 км/год.

"Поки таких не було, але ми прогнозуємо", - зазначив Черевашенко.

Збільшення швидкості ускладнить роботу засобів перехоплення. За словами представника Повітряних сил, для знищення таких цілей потрібні відповідні навички пілотів.

Тому виробникам поставили завдання підготувати симулятори, які допоможуть навчати екіпажі дронів-перехоплювачів.

Україна випробовує перехоплювачі

Паралельно Україна працює над власними засобами протидії реактивним БПЛА. За словами Черевашенка, Повітряні сили взаємодіють майже з 20 виробниками таких перехоплювачів.

Розробки перебувають на різних етапах готовності. Для їхнього випробування організували експериментальні райони, де дрони-перехоплювачі вже застосовують у бойових умовах.

Наразі 14 компаній мають готові вироби та вийшли на тестові польоти. Ще шість виробників уже отримали результати зі знищення реактивних дронів.

Серед них є три компанії, чиї результати у Повітряних силах вважають перспективними. З цими виробниками зараз продовжується активна робота.

Водночас про швидкий перехід до масового виробництва поки не йдеться. Однією з проблем залишаються виробничі спроможності та висока вартість таких дронів.

"Будь-яке підприємство, яке зараз працює, це не масове виробництво, бо ці дрони мають досить високу вартість і компанії не завжди мають власні фінанси, щоб вкласти і виробити велику кількість дронів, які ще не підтвердили хороші результати", - пояснив представник Повітряних сил.

