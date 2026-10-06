РФ небезпечно модернізувала "Герані": ISW розкрив нові можливості дронів

Росія внесла низку змін у далекобійний дрон "Герань-4", зокрема оновила навігацію та боєголовку, що може посилити його стійкість до РЕБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначили аналітики ISW, Росія продовжує вдосконалювати ударні безпілотники, створюючи нові модифікації для завдання ударів по українській інфраструктурі та цілях поблизу лінії фронту.

При цьому РФ намагається нарощувати можливості дронів швидше, ніж Україна встигає масштабувати ефективні засоби протидії їм.

Що змінилося у "Герані-4"

Росія змінила одразу кілька важливих систем дрона - оптичну навігацію, компас і бойову частину.

Зокрема, "Герань-4" отримала нові компоненти автономної навігації. Серед них - високоточний магнітоіндуктивний датчик американського виробництва.

Цей компонент може допомагати безпілотнику самостійно визначати напрямок руху та здійснювати навігацію навіть в умовах роботи засобів радіоелектронної боротьби.

Таким чином, модернізація може зробити дрон менш залежним від зовнішніх сигналів навігації та ускладнити його придушення засобами РЕБ.

Зміни торкнулися і силової установки. Росія замінила реактивний двигун китайського виробництва на новий двигун власного виробництва.

Його виготовляють у спеціальній економічній зоні "Алабуга", яку РФ використовує для локалізації виробництва окремих компонентів безпілотників.

Це дозволяє російській стороні поступово переносити частину виробничих процесів усередину країни та зменшувати залежність від готових іноземних комплектуючих.

Нову боєголовку створили для ударів по мостах

Ще однією важливою зміною стала нова бойова частина "Герані". Модернізовані безпілотники отримали спеціалізовану кумулятивно-різальну боєголовку КРСН.

Вона призначена для ураження укріплених конструкцій зі сталі та бетону. Зокрема, боєголовка може використовуватися для пошкодження вантових мостів.

ISW звернув увагу, що останніми днями російські війська посилили удари по Північному та Південному мостах Києва через Дніпро.

РФ збільшує можливості інших дронів

Росія паралельно продовжує розширювати можливості інших безпілотників. Йдеться не лише про їхнє виробництво, а й про збільшення швидкості, маневреності та використання різних платформ для запуску.

5 жовтня 8-й армійський корпус ЗСУ повідомив про перехоплення нового російського розвідувального безпілотника "Молнія-13".

За наявною інформацією, нова версія приблизно у півтора раза більша за попередні модифікації та оснащена чотирма двигунами.

Аналітики ISW зазначають, що російські розробники продовжують адаптувати безпілотники до умов війни та намагаються розширити їхні бойові можливості.

"Росія може спробувати задіяти нові, більш стійкі та небезпечні моделі своїх ударних безпілотників до того, як Україна зможе розробити ефективні контрзаходи, щоб восени підірвати українську енергетичну інфраструктуру та логістику напередодні, ймовірно, жорстокої кампанії ударів, що очікується в найближчу зиму", - підсумували в ISW.