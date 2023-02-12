Росія може залучати до організації атак дронів по Україні курдських найманців, - розвідка

Так, 10 лютого, під час чергової масованої атаки по Україні, ГУР перехопило розмову операторів іранських дронів, які уточнюють координати цілі.

При цьому оператори спілкуються діалектом курдської мови з вкрапленням слів на фарсі. Це говорить про те, що командування РФ залучає до атак по території України не лише іранських інструкторів, які навчають окупантів використанню безпілотників.

Так, перехоплення може свідчити проте, що на боці Росії також воюють курдські найманці, які мають досвід бойового використання Shahed.

Додамо, що під час проведення своїх операцій в Сирії російські війська вже залучали збройні загони, що складались з курдських та афганських найманців.

Зазначимо, що під час масованої атаки 10 лютого Росія випустила 71 крилату ракету та 7 дронів. Сили ППО знищили 61 ракет та 5 безпілотників.

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