Россия может привлекать к организации атак дронов по Украине курдских наемников, - разведка

Так, 10 февраля, во время очередной массированной атаки по Украине, ГУР перехватило разговор операторов иранских дронов, которые уточняют координаты цели.

При этом операторы общаются на диалекте курдского языка с вкраплением слов на фарсе. Это говорит о том, что командование РФ привлекает к атакам по территории Украины не только иранских инструкторов, который обучают оккупантов использованию беспилотников.

Так, перехват может свидетельствовать о том, что на стороне России также воюют курдские наемники, у которых есть опыт боевого использования Shahed.

Добавим, что во время проведения своих операций в Сирии российские войска уже привлекали вооруженные отряды, которые состояли из курдских и афганских наемников.

Отметим, что во время массированной атаки 10 февраля Россия выпустила 71 крылатую ракету и 7 дронов. Силы ПВО уничтожили 61 ракет и 5 беспилотников.

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