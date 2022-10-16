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Росія може закупити в Ірану нові дрони-камікадзе Arash-2, - ISW

Фото: РФ може закупити нові іранські дрони Arash-2 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія, ймовірно, домовилася з Іраном про постачання нових безпілотників. Мова йде про дрони-камікадзе Arash-2, які є "новинкою" іранського оборонного комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики цитують українські та російські Telegram-канали, які своєю чергою посилаються на джерела в Ірані. Ймовірно, Росія уклала нову угоду з Іраном для постачання дронів. Наразі кількість придбаних безпілотників невідома.

Проте аналітики ISW вважають малоймовірним те, що російські війська в Україні зможуть використовувати нові іранські дрони більш ефективно, ніж Shahed-136.

Що відомо про Arash-2

Достеменних відомостей про характеристики чи випробування цих дронів немає. Вся інформація базується лише на даних Ірану.

Раніше Міноборони Ірану заявляло, що дрони мають дальність польоту до 2 тисяч кілометрів та можуть атакувати цілі на території Ізраїлю. За необхідності, цей безпілотник можуть обладнати оптичними та тепловізійними сканерами. Ймовірно, цей дрон може визначати випромінення радарів та вміє обходити системи ППО.

Запуск Arash-2 можливий з платформи та з контейнеру. Це дозволяє перевозити їх приховано або запускати з морських платформ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія замовила в Ірані близько 2400 дронів-камікадзе.

Пізніше міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Росія має ще близько 300 іранських дронів, якими окупанти атакують Україну.

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