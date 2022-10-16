Россия может закупить у Ирана новые дроны-камикадзе Arash-2, - ISW

Аналитики цитируют украинские и российские Telegram-каналы, которые в свою очередь ссылаются на источники в Иране. Вероятно, Россия заключила новое соглашение с Ираном для поставок дронов. Пока количество приобретенных беспилотников неизвестно.

Однако аналитики ISW считают маловероятным то, что российские войска в Украине смогут использовать новые иранские дроны более эффективно, чем Shahed-136.

Что известно об Arash-2

Достоверных сведений о характеристиках или испытании этих дронов нет. Вся информация базируется только на данных Ирана.

Ранее Минобороны Ирана заявляло, что дроны имеют дальность полета до 2 тысяч километров и могут атаковать цели на территории Израиля. При необходимости этот беспилотник могут оборудовать оптическими и тепловизионными сканерами. Вероятно, этот дрон может определять излучение радаров и умеет обходить системы ПВО.

Запуск Arash-2 возможен с платформы и контейнера. Это позволяет перевозить их скрыто или запускать с морских платформ.