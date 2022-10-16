RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия может закупить у Ирана новые дроны-камикадзе Arash-2, - ISW

Фото: РФ может закупить новые иранские дроны Arash-2 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия, вероятно, договорилась с Ираном о поставках новых беспилотников. Речь идет о дронах-камикадзе Arash-2, являющихся "новинкой" иранского оборонного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики цитируют украинские и российские Telegram-каналы, которые в свою очередь ссылаются на источники в Иране. Вероятно, Россия заключила новое соглашение с Ираном для поставок дронов. Пока количество приобретенных беспилотников неизвестно.

Однако аналитики ISW считают маловероятным то, что российские войска в Украине смогут использовать новые иранские дроны более эффективно, чем Shahed-136.

Что известно об Arash-2

Достоверных сведений о характеристиках или испытании этих дронов нет. Вся информация базируется только на данных Ирана.

Ранее Минобороны Ирана заявляло, что дроны имеют дальность полета до 2 тысяч километров и могут атаковать цели на территории Израиля. При необходимости этот беспилотник могут оборудовать оптическими и тепловизионными сканерами. Вероятно, этот дрон может определять излучение радаров и умеет обходить системы ПВО.

Запуск Arash-2 возможен с платформы и контейнера. Это позволяет перевозить их скрыто или запускать с морских платформ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заказала в Иране около 2400 дронов-камикадзе.

Позже министр обороны Алексей Резников отметил, что у России есть еще около 300 иранских дронов, которыми оккупанты атакуют Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИранВойна в Украине