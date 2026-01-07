Росія може загрожувати НАТО раніше очікуваного терміну: прогноз ISW

"Фаза нуль"

Аналітики ISW, посилаючись на дані німецької розвідки, зазначають, що РФ уже проводить гібридні операції проти країн НАТО: зафіксовано приховані атаки на інфраструктуру Німеччини, яку Кремль вважає ключовим логістичним вузлом Альянсу. Ці дії спрямовані на дестабілізацію європейських країн через кібератаки та диверсії.

Терміни підготовки до нападу

Поточні оцінки вказують на те, що Росія зможе досягти необхідного рівня озброєння та чисельності військ для прямого зіткнення з НАТО протягом наступних трьох років, до 2029 року включно.

Експерти наголошують, що цей прогноз є актуальним навіть за умови продовження війни в Україні, проте будь-яке припинення вогню значно прискорить відновлення російських сил.

Ризики припинення вогню

В ISW підкреслюють, що замороження війни в Україні дозволить Москві вивільнити бойові підрозділи, переозброїтися та відновитися. Це створить умови, за яких Росія зможе загрожувати безпеці Альянсу набагато раніше, ніж прогнозували західні політики.