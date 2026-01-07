Россия может грозить НАТО раньше ожидаемого срока: прогноз ISW

"Фаза ноль"

Аналитики ISW, ссылаясь на данные немецкой разведки, отмечают, что РФ уже проводит гибридные операции против стран НАТО: зафиксированы скрытые атаки на инфраструктуру Германии, которую Кремль считает ключевым логистическим узлом Альянса. Эти действия направлены на дестабилизацию европейских стран через кибератаки и диверсии.

Сроки подготовки к нападению

Текущие оценки указывают на то, что Россия сможет достичь необходимого уровня вооружения и численности войск для прямого столкновения с НАТО в течение следующих трех лет, до 2029 года включительно.

Эксперты отмечают, что этот прогноз актуален даже при условии продолжения войны в Украине, однако любое прекращение огня значительно ускорит восстановление российских сил.

Риски прекращения огня

В ISW подчеркивают, что замораживание войны в Украине позволит Москве высвободить боевые подразделения, перевооружиться и восстановиться. Это создаст условия, при которых Россия сможет угрожать безопасности Альянса гораздо раньше, чем прогнозировали западные политики.