Росія може використати фіктивні референдуми для ескалації війни, - НАТО

"Це саме те, до чого ми маємо бути готові, що Росія використовуватиме ці фіктивні голоси для подальшої ескалації війни в Україні", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у коментарі CNN.

Проте він підкреслиі, що голосування на псевдореферендумах не має легітимності і нічого не змінює.

"Відповідь НАТО полягає в посиленні підтримки. Найкращий спосіб покласти край цій війні - це ще більше зміцнити українців на полі бою, щоб вони могли на певному етапі сісти і досягти рішення, яке буде прийнятним для України та збереже Україну як суверенну незалежну державу в Європі", - додав він.

Столтенберг також зазначив про підтримку президента України Володимира Зеленського у заяві про те, що люди не повинні брати участь у цих "референдумах".