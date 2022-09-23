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Росія може використати фіктивні референдуми для ескалації війни, - НАТО

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародна спільнота повинна підготуватися до того, що Росія може використати псевдореферендуми на окупованих територіях України, щоб заявити про напад на "її територію" зі зброєю НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Це саме те, до чого ми маємо бути готові, що Росія використовуватиме ці фіктивні голоси для подальшої ескалації війни в Україні", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у коментарі CNN.

Проте він підкреслиі, що голосування на псевдореферендумах не має легітимності і нічого не змінює.

"Відповідь НАТО полягає в посиленні підтримки. Найкращий спосіб покласти край цій війні - це ще більше зміцнити українців на полі бою, щоб вони могли на певному етапі сісти і досягти рішення, яке буде прийнятним для України та збереже Україну як суверенну незалежну державу в Європі", - додав він.

Столтенберг також зазначив про підтримку президента України Володимира Зеленського у заяві про те, що люди не повинні брати участь у цих "референдумах".

Нагадаємо, з 24 по 27 вересня у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей плануються "референдуми" про так зване "приєднання до Росії".

Окрім того, російські окупанти виманюють особисті дані жителів Херсонської та Запорізької областей.

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НАТОЄнс Столтенберг