Россия может использовать фиктивные референдумы для эскалации войны, - НАТО

Международное сообщество должно подготовиться к тому, что Россия может использовать псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, чтобы заявить о нападении на ее территорию с оружием НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Это именно то, к чему мы должны быть готовы, что Россия будет использовать эти фиктивные голоса для дальнейшей эскалации войны в Украине", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в комментарии CNN.
Однако он подчеркнул, что голосование на псевдореферендумах не имеет легитимности и ничего не меняет.
"Ответ НАТО заключается в усилении поддержки. Лучший способ покончить с этой войной - это еще больше укрепить украинцев на поле боя, чтобы они могли на определенном этапе сесть и достичь решения, которое будет приемлемым для Украины и сохранит Украину как суверенное независимое государство в Европе", - добавил он.
Столтенберг также отметил поддержку президента Украины Владимира Зеленского в заявлении о том, что люди не должны участвовать в этих "референдумах".
Напомним, с 24 по 27 сентября в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей планируются "референдумы" о так называемом "присоединении к России".
Кроме того, российские оккупанты выманивают личные данные жителей Херсонской и Запорожской областей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.