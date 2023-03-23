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Росія не може виконати військові зобов'язання перед Індією через розв'язану війну

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Четвер 23 березня 2023 16:38
Росія не може виконати військові зобов'язання перед Індією через розв'язану війну Фото: Росія не може виконати військові зобов'язання перед Індією через розв'язану війну (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія не може виконати зобов'язання перед Індією й поставити життєво важливі оборонні поставки через розв'язану війну проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нью-Делі стурбований тим, що війна проти України може вплинути на військові зобов'язання Росії, а заява Військово-повітряних сил (IAF) Індії є першим офіційним підтвердженням цьому.

Представник IAF повідомив парламентському комітету, що Росія запланувала "велику поставку" цього року, яка не відбудеться. Водночас представник посольства Москви заявив, що не володіє інформацією, яка б це підтвердила. "Рособоронекспорту" також наразі не надав жодної відповіді.

Найбільшою поставкою Індії були зенітно-ракетні комплекси С-400 "Тріумф", які Нью-Делі купив у 2018 році за 5,4 мільярда доларів. Три з цих систем були поставлені і ще дві очікуються. IAF залежить від Росії через постачання запчастин для своїх винищувачів Су-30МКІ і МіГ-29, які є основою військово-повітряних сил.

Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, на Росію припадає 8,5 мільярда доларів з 18,3 мільярда доларів, які Індія витратила на імпорт озброєнь з 2017 року.

Водночас останні десятиліття Індія прагне зменшити свою залежність від Росії й все більше дивиться на Захід, у бік Франції, США й Ізраїлю.

"IAF також поінформував парламентську комісію, що російсько-українська війна настільки вплинула на його постачання, що він скоротив свої прогнозовані капітальні витрати на модернізацію на фінансовий рік, що закінчується 31 березня 2024 року, майже на третину порівняно з попереднім фінансовим роком", - пише видання.

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