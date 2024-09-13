Росія може відреагувати на дозвіл на далекобійні удари України диверсіями, - Bloomberg

Удари України вглиб Росії

Нагадаємо, що попри те, що вже тривалий час Україна отримує далекобійні ракети від Британії, США та Франції. Використання цієї зброї для ударів по території Росії досі під забороною.

Прессекретар Білого дому Джон Кірбі заявив, що США наразі продовжують вести закриті переговори з Україною щодо цього питання.

Зауважимо, що сьогодні очікується зустріч президента США Джо Байдена з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Існує ймовірність, що лідери обговорять можливість дозволу Збройним силам України завдавати удари по російській території.

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