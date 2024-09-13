Россия может отреагировать на разрешение на дальнобойные удары Украины диверсиями, - Bloomberg

Удары Украины вглубь России

Напомним, что, несмотря на то, что уже длительное время Украина получает дальнобойные ракеты от Британии, США и Франции. Использование этого оружия для ударов по территории России еще под запретом.

Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают вести закрытые переговоры с Украиной по этому вопросу.

Отметим, что сегодня ожидается встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Существует вероятность, что лидеры обсудят возможность разрешения Вооруженным силам Украины наносить удары по российской территории.

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