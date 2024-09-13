Россия может отреагировать на разрешение на дальнобойные удары Украины диверсиями, - Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин может отреагировать на разрешение партнеров Украины на дальнобойные удары по России. Это могут быть диверсии со стороны Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным анонимных источников издания, угрозы Кремля в адрес стран НАТО через Украину относительно возможного использования ракет западного производства для поражения военных объектов в России, скорее всего, обретут форму усиления диверсий, кибернетических и других гибридных атак, заявили американские и европейские чиновники.
В то же время, еще один анонимный источник издания отметил, что Россия также может ответить прямым или косвенным нападением на американские войска в других регионах, например, на Ближнем Востоке.
Напомним, что, несмотря на то, что уже длительное время Украина получает дальнобойные ракеты от Британии, США и Франции. Использование этого оружия для ударов по территории России еще под запретом.
Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают вести закрытые переговоры с Украиной по этому вопросу.
Отметим, что сегодня ожидается встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Существует вероятность, что лидеры обсудят возможность разрешения Вооруженным силам Украины наносить удары по российской территории.
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