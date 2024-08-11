Росія не може відбити втрачені райони Курської області, попри підкріплення, - FT

Як пише FT, згідно з перевіреними відео та фото, з моменту початку операції у вівторок ЗСУ та їх техніка просунулися в глиб Росії на 30 км. Зокрема, війська зайняли місто Суджа Курської області неподалік від російського кордону.

"Ми йдемо глибше", - сказав у коментарі FT український солдат Денис, який здійснив три ротації на російській території з початку вторгнення.

За його словами, Збройні сили України все ще мали перевагу, незважаючи на те, що Росія ввела підкріплення.

Інший солдат, Костянтин, сказав, що ранній успіх раптової операції "справді підняв нам настрій".