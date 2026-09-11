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Росія може вичерпати ресурси для війни до 2028 року: прогноз Іващенка

14:13 11.09.2026 Пт
2 хв
60% втрат армії РФ на фронті - загиблі
aimg Анастасія Никончук
Фото: очільник ГУР Олег Іващенко (facebook.com zelenskyy.official)

Росія може зіткнутися з вичерпанням військових та економічних ресурсів для продовження війни проти України вже до 2028 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міноборони України Олега Іващенка виданню The Times.

"Росія має військові та економічні ресурси на наступний рік, але, за нашими оцінками, вони вичерпаються у 2028 році", - сказав Іващенко.

За словами начальника розвідки, Росія щодня вербує до армії від 1000 до 1200 осіб. При цьому втрати російської армії на фронті значно вищі та становлять близько 1400-1500 військовослужбовців на добу. Приблизно 60% цієї кількості, за оцінкою Іващенка, припадає на загиблих.

За збереження такої динаміки за наступні 18 місяців російська армія може втратити ще 765 800 осіб. З них, згідно з наведеними в інтерв'ю розрахунками, 459 480 буде вбито, а 306 320 отримають поранення. В результаті до 2028 року з війною може постраждати майже 10% чоловіків у Росії віком від 25 до 49 років.

У РФ дедалі менше охочих воювати

Іващенко вважає, що масштабні втрати відбиваються не лише на стані російської армії, а й на відношенні населення до війни.

За його словами, у російському суспільстві та серед військовослужбовців знижується готовність підтримувати бойові дії.

"Бойовий дух дуже низький, тому що ніхто не хоче воювати. Також дуже низький бойовий дух у російського населення: більшість людей насправді не хочуть війни", - каже Іващенко.

Нагадуємо, що за словами начальника ГУР Олега Іващенка, цієї осені та взимку Росія може посилити комбіновані атаки з енергетичної інфраструктури України.

Для ударів можуть застосовуватися балістичні та крилаті ракети, реактивні "Шахеди", а також нові боєприпаси, що баражирують. Основними цілями противника, як очікується, стануть об'єкти енергетики та теплові електростанції.

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