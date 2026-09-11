Россия может исчерпать ресурсы для войны к 2028 году: прогноз Иващенко

"У России есть военные и экономические ресурсы на следующий год, но, по нашим оценкам, они исчерпаются в 2028 году", - сказал Иващенко.

По словам начальника разведки, Россия ежедневно вербует в армию от 1000 до 1200 человек. При этом потери российской армии на фронте значительно выше и составляют около 1400-1500 военнослужащих в сутки. Примерно 60% от этого количества, по оценке Иващенко, приходится на погибших.

При сохранении такой динамики за следующие 18 месяцев российская армия может потерять еще 765 800 человек. Из них, согласно приведенным в интервью расчетам, 459 480 будут убиты, а 306 320 получат ранения. В результате к 2028 году с войной может пострадать почти 10% мужчин в России в возрасте от 25 до 49 лет.

В РФ все меньше желающих воевать

Иващенко считает, что масштабные потери отражаются не только на состоянии российской армии, но и на отношении населения к войне.

По его словам, в российском обществе и среди военнослужащих снижается готовность поддерживать боевые действия.

"Боевой дух очень низкий, потому что никто не хочет воевать. Также очень низкий боевой дух у российского населения: большинство людей на самом деле не хотят войны", - говорит Иващенко.