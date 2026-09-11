RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия может исчерпать ресурсы для войны к 2028 году: прогноз Иващенко

14:13 11.09.2026 Пт
2 мин
60% потерь армии РФ на фронте - погибшие
aimg Анастасия Никончук
Фото: глава ГУР Олег Иващенко (facebook.com zelenskyy.official)

Россия может столкнуться с исчерпанием военных и экономических ресурсов для продолжения войны против Украины уже к 2028 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко изданию The Times.

"У России есть военные и экономические ресурсы на следующий год, но, по нашим оценкам, они исчерпаются в 2028 году", - сказал Иващенко.

По словам начальника разведки, Россия ежедневно вербует в армию от 1000 до 1200 человек. При этом потери российской армии на фронте значительно выше и составляют около 1400-1500 военнослужащих в сутки. Примерно 60% от этого количества, по оценке Иващенко, приходится на погибших.

При сохранении такой динамики за следующие 18 месяцев российская армия может потерять еще 765 800 человек. Из них, согласно приведенным в интервью расчетам, 459 480 будут убиты, а 306 320 получат ранения. В результате к 2028 году с войной может пострадать почти 10% мужчин в России в возрасте от 25 до 49 лет.

В РФ все меньше желающих воевать

Иващенко считает, что масштабные потери отражаются не только на состоянии российской армии, но и на отношении населения к войне.

По его словам, в российском обществе и среди военнослужащих снижается готовность поддерживать боевые действия.

"Боевой дух очень низкий, потому что никто не хочет воевать. Также очень низкий боевой дух у российского населения: большинство людей на самом деле не хотят войны", - говорит Иващенко.

Напоминаем, что по словам начальника ГУР Олега Иващенко, этой осенью и зимой Россия может усилить комбинированные атаки по энергетической инфраструктуре Украины.

Для ударов могут применяться баллистические и крылатые ракеты, реактивные "Шахеды", а также новые баражирующие боеприпасы. Основными целями противника, как ожидается, станут объекты энергетики и тепловые электростанции.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияГУРВойна в Украине