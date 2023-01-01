Росія може вдатися до атак дронами, поки готує ракети для обстрілів, - Гуменюк

"Кораблів зараз у Чорному морі у ворога поменшало суттєво, у них залишилося всього 5, і ракетоносії в пунктах базування. На бойовому чергуванні їх немає. Але ж ми пам'ятаємо, що вони перед цим відпрацювали, дуже багато "Калібрів" використали, саме тому потребують часу на переспорядження", - розповіла Гуменюк.

При цьому вона акцентувала, що не лише святкові дні для ворога є "значущими", адже росіяни намагаються атакувати Україну постійно.

"Зараз, готуючись до цього (атак - ред.), цілком імовірно будуть використовувати ще дронові атаки, а тим часом підтягувати ракетоносії", - зазначила Гуменюк.

Вона також сказала, що окупанти готові до використання ще тієї партії дронів, яку вони отримали від Ірану.

Своєю чергою Гуменюк нагадала, що південний регіон є "транзитним" для російських ракет, тож від роботи ППО залежить чи долетять ракети вглиб України.

"Зараз ворог намагається тероризувати райони, прилеглі до лінії фронту - Запорізький напрямок, Дніпропетровську область (Нікопольський район) тощо", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, що вчора, 31 грудня окупанти вкотре масовано обстріляли територію України ракетами, а вже цієї ночі противник вдався до атаки дронами.

Втім, як вважають в українській розвідці, Росія має крилатих ракет на 2-3 рази для завдання потужних масованих ракетних ударів по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.