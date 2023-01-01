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Россия может прибегнуть к атакам дронами, пока готовит ракеты для обстрелов, - Гуменюк

Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россия может атаковать Украину дронами в то время, пока готовится к новому массированному ракетному удару. Ведь после последних обстрелов у врага стало меньше "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Кораблей сейчас в Черном море у врага уменьшилось существенно, у них осталось всего 5, и ракетоносители в пунктах базирования. На боевом дежурстве их нет. Но мы помним, что они перед этим отработали, очень много "Калибров" использовали, именно поэтому требуется время на переснаряжение", - рассказала Гуменюк.

При этом она акцентировала, что не только праздничные дни для врага "значимы", ведь россияне пытаются атаковать Украину постоянно.

"Сейчас, готовясь к этому (атак - ред.), вполне вероятно будут использовать еще дроновые атаки, а между тем подтягивать ракетоносители", - отметила Гуменюк.

Она также сказала, что оккупанты готовы к использованию еще той партии дронов, которую они получили от Ирана.

В свою очередь Гуменюк напомнила, что южный регион является "транзитным" для российских ракет, поэтому от работы ПВО зависит долетят ли ракеты вглубь Украины.

"Сейчас враг пытается терроризировать районы, прилегающие к линии фронта - Запорожское направление, Днепропетровскую область (Никопольский район) и т.д.", - отметила Гуменюк.

Напомним, что вчера, 31 декабря оккупанты в который раз массированно обстреляли территорию Украины ракетами, а уже этой ночью противник прибег к атаке дронами.

Впрочем, как считают в украинской разведке, у России есть крылатые ракеты в 2-3 раза для нанесения мощных массированных ракетных ударов по Украине.

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