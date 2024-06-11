Росія може тримати у Калінінграді сотню атомних боєголовок, - Сікорський

Як нагадав Сікорський, в 200 км на північ від Варшави розташований російський анклав - Калінінград. На його думку, Росія може тримати там сотню атомних боєголовок.

"Білорусь знову ж таки поруч. Тобто це означає, що напад на Європейський союз є абсолютно вірогідним", - додав він.

Зокрема міністр нагадав й про порушення повітряного простору російськими ракетами, які вже неодноразово "залітали" до Польщі під час обстрілів по Україні.

"Часом вони пролітають нашою територією і повертаються знову в Україну. Інколи вони випадково залітають в наш повітряний простір. Навіть в західну частину Польщі. Це дуже близько. Небезпека є більшою, ніж деякі люди про це думають", - заявив міністр.

Порушення повітряного простору під час обстрілів

Як й відзначав вище Сікорський, Російська Федерація під час масованих обстрілів проти України, вже неодноразово порушувала повітряний простір Польщі ракетами. Як приклад, одна з ракет залітала на територію країни над Люблінським воєводством під час обстрілів 24 березня. У відповідь МЗС Польщі викликало російського посла "на килим", але він проігнорував це та покинув країну.