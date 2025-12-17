Росія може стати сильніше за НАТО: Рютте закликав Альянс витрачати по 5% ВВП на оборону

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав НАТО підвищити витрати на оборону до 5%, щоб раптово не виявилося, що Росія стала значно сильніше за весь Альянс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рютте в інтерв'ю BBC.
За словами Рютте, якщо Альянс не буде витрачати 5% ВВП на оборону, через кілька років Росія може стати значно сильніше за країни НАТО. Зараз НАТО зобов'язалося витрачати 5% на оборону після того, як вимогу висунув президент США Дональд Трамп під час саміту в Гаазі.
Рютте зазначив, що завдяки президенту США НАТО стало "сильнішим, ніж будь-коли", а вимога президента США витрачати більше на оборону стала "найбільшим успіхом Дональда Трампа у зовнішній політиці".
"Зараз ми сильніші, але якщо ми не виконаємо гаазькі рішення, через кілька років ми будемо слабкішими за росіян, а це надзвичайно небезпечно", - зазначив він.
Рютте також додав, що заяви російського диктатора Володимира Путіна про намір завоювати українські території - так звані "історичні землі", про які говорить Кремль - це натуральне "божевілля". Рютте нагадав, що Путін вже пожертвував на вівтар своєї божевільної ідеї 1,1 мільйона росіян.
Зазначимо, тільки нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що на його думку, Альянс є наступною військовою метою Росії. Він зазначив, що вже давно перестав розуміти, що відбувається в голові у глави Кремля Володимира Путіна.
У відповідь на це в Кремлі істерично відреагували черговими погрозами. Там заявили, що європейські країни нібито забули наслідки Другої світової війни, фактично пригрозивши НАТО вторгненням та підтвердивши слова Рютте.