Росія може стати сильніше за НАТО: Рютте закликав Альянс витрачати по 5% ВВП на оборону

За словами Рютте, якщо Альянс не буде витрачати 5% ВВП на оборону, через кілька років Росія може стати значно сильніше за країни НАТО. Зараз НАТО зобов'язалося витрачати 5% на оборону після того, як вимогу висунув президент США Дональд Трамп під час саміту в Гаазі.

Рютте зазначив, що завдяки президенту США НАТО стало "сильнішим, ніж будь-коли", а вимога президента США витрачати більше на оборону стала "найбільшим успіхом Дональда Трампа у зовнішній політиці".

"Зараз ми сильніші, але якщо ми не виконаємо гаазькі рішення, через кілька років ми будемо слабкішими за росіян, а це надзвичайно небезпечно", - зазначив він.

Рютте також додав, що заяви російського диктатора Володимира Путіна про намір завоювати українські території - так звані "історичні землі", про які говорить Кремль - це натуральне "божевілля". Рютте нагадав, що Путін вже пожертвував на вівтар своєї божевільної ідеї 1,1 мільйона росіян.