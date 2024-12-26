Росія може спробувати захопити частину Естонії. Politico описало можливий сценарій

Як пише видання, м

Як пишуть журналісти, занепокоєння полягає в тому, що "Кремль може розіграти ту саму карту і спробувати захопити східну Естонію з її великим населенням етнічних росіян".

"А потім змусити НАТО почати глобальну війну у відповідь. Відсутність реакції покаже, що стаття 5 НАТО щодо спільної оборони є безглуздою", - описує можливий план дій РФ Politico.

Крім того, в підтвердження можливості такого плану, видання нагадує, що