Росія може спробувати захопити частину Естонії. Politico описало можливий сценарій

Росія може спробувати захопити частину Естонії. Саме місто Нарва, розташоване між Естонією та Росією, може стати "місцем початку Третьої світової війни".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як пише видання, м
Як пишуть журналісти, занепокоєння полягає в тому, що "Кремль може розіграти ту саму карту і спробувати захопити східну Естонію з її великим населенням етнічних росіян".
"А потім змусити НАТО почати глобальну війну у відповідь. Відсутність реакції покаже, що стаття 5 НАТО щодо спільної оборони є безглуздою", - описує можливий план дій РФ Politico.
Крім того, в підтвердження можливості такого плану, видання нагадує, що
Близько чверті населення Естонії, як пише видання, є етнічними росіянами. Більшість із них мають естонське громадянство, і більшість відчуває тісні зв’язки з Естонією.
Але Кремль у минулому вміє використовувати етнічні відмінності, щоб претендувати на особливу роль у захисті російської діаспори. Це було зроблено в Грузії та Молдові, і це стало приводом для вторгнення РФ в Україну.
Додамо, що в травні керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик заявляв, що глава Кремля Володимир Путін уже готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО. Це може бути Нарва чи шведський острів.
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