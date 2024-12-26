Россия может попытаться захватить часть Эстонии. Politico описало возможный сценарий

Россия может попытаться захватить часть Эстонии. Именно город Нарва, расположенный между Эстонией и Россией, может стать "местом начала Третьей мировой войны".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как пишет издание,
Как пишут журналисты, беспокойство заключается в том, что "Кремль может разыграть ту же карту и попытаться захватить восточную Эстонию с ее большим населением этнических россиян".
"А затем заставить НАТО начать глобальную ответную войну. Отсутствие реакции покажет, что статья 5 НАТО по совместной обороне является бессмысленной", - описывает возможный план действий РФ Politico.
Кроме того, в подтверждение возможности такого плана, издание напоминает, что глава Кремля Владимир Путин даже предположил в 2022 году, вскоре после того, как РФ начала вторжение в Украину, что Нарва исторически является частью России.
Около четверти населения Эстонии, как пишет издание, являются этническими россиянами. Большинство из них имеют эстонское гражданство, и большинство испытывает тесные связи с Эстонией.
Но Кремль в прошлом умеет использовать этнические отличия, чтобы претендовать на особую роль в защите российской диаспоры. Это было сделано в Грузии и Молдове, что стало поводом для вторжения РФ в Украину.
Добавим, что в мае руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик заявлял, что глава Кремля Владимир Путин уже готов к небольшой военной операции против страны НАТО. Это может быть Нарва или шведский остров.
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