Россия может попытаться захватить часть Эстонии. Politico описало возможный сценарий

Как пишет издание,

Как пишут журналисты, беспокойство заключается в том, что "Кремль может разыграть ту же карту и попытаться захватить восточную Эстонию с ее большим населением этнических россиян".

"А затем заставить НАТО начать глобальную ответную войну. Отсутствие реакции покажет, что статья 5 НАТО по совместной обороне является бессмысленной", - описывает возможный план действий РФ Politico.

Кроме того, в подтверждение возможности такого плана, издание напоминает, что глава Кремля Владимир Путин даже предположил в 2022 году, вскоре после того, как РФ начала вторжение в Украину, что Нарва исторически является частью России.