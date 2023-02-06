UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія може розпочати новий наступ у Луганській області після 15 лютого, - Гайдай

Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни можуть розпочати новий наступ у Луганській області після 15 лютого. До цього часу вони будуть готувати мобілізовані резерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, росіяни стягують у Луганську область все більше резервів, зокрема, техніки та боєкомплектів, будують оборонні рубежі.

Водночас Гайдай зауважив, що РФ закінчує підготовку мобілізованих. Проте, за його словами, потрібно ще два тижні, аби перемістити нових окупантів на фронт, сформувати підрозділи та розподілити їх.

Він вважає, що росіяни можуть почати новий наступ у Луганській області після 15 лютого.

"Тобто після 15 лютого можна очікувати (наступ, - ред.) у будь-який час", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Путін наказав своїм військам захопити повністю Донецьку та Луганську області до березня.

Крім того, видання Financial Times з посиланням на аналітиків та військових заявляє, що Росія може почати новий наступ протягом наступних 10 днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськокупантиВійна в Україні