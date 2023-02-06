Росія може розпочати новий наступ у Луганській області після 15 лютого, - Гайдай

За його словами, росіяни стягують у Луганську область все більше резервів, зокрема, техніки та боєкомплектів, будують оборонні рубежі.

Водночас Гайдай зауважив, що РФ закінчує підготовку мобілізованих. Проте, за його словами, потрібно ще два тижні, аби перемістити нових окупантів на фронт, сформувати підрозділи та розподілити їх.

Він вважає, що росіяни можуть почати новий наступ у Луганській області після 15 лютого.

"Тобто після 15 лютого можна очікувати (наступ, - ред.) у будь-який час", - сказав Гайдай.