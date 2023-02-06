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Россия может начать новое наступление в Луганской области после 15 февраля, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне могут начать новое наступление в Луганской области после 15 февраля. До этого времени они будут готовить мобилизованные резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, россияне стягивают в Луганскую область все больше резервов, в частности техники и боекомплектов, строят оборонные рубежи.

В то же время Гайдай отметил, что РФ заканчивает подготовку мобилизованных. Однако, по его словам, нужно еще две недели, чтобы переместить новых оккупантов на фронт, сформировать подразделения и распределить их.

Он считает, что россияне могут начать новое наступление в Луганской области после 15 февраля.

"То есть после 15 февраля можно ожидать (наступление, - ред.) в любое время", - сказал Гайдай.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны сообщило, что Путин приказал своим войскам захватить полностью Донецкую и Луганскую области до марта.

Кроме того, издание Financial Times со ссылкой на аналитиков и военных заявляет, что Россия может начать новое наступление в течение следующих 10 дней.

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