Россия может начать новое наступление в Луганской области после 15 февраля, - Гайдай

По его словам, россияне стягивают в Луганскую область все больше резервов, в частности техники и боекомплектов, строят оборонные рубежи.

В то же время Гайдай отметил, что РФ заканчивает подготовку мобилизованных. Однако, по его словам, нужно еще две недели, чтобы переместить новых оккупантов на фронт, сформировать подразделения и распределить их.

Он считает, что россияне могут начать новое наступление в Луганской области после 15 февраля.

"То есть после 15 февраля можно ожидать (наступление, - ред.) в любое время", - сказал Гайдай.