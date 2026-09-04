Росія може провести у вересні чотири масовані атаки, - джерела

За оцінкою джерел РБК-Україна, у вересні Москва, крім дронових нальотів, планує провести чотири масовані комбіновані атаки по Україні - із одночасним застосуванням різних типів ракет і ударних БПЛА.

Співрозмовники видання остерігаються, що після серії ударів по складській та логістичній інфраструктурі у Києві та області ворог може перенести цей акцент на аналогічні об'єкти в західних областях України.

Ще одним напрямком може стати енергетика.

За прогнозом джерел РБК-Україна, вже у вересні-жовтні паралельно з ударами по складах Росія може розпочати масовані атаки на енергосистему.

Російський диктатор Володимир Путін 1 вересня вже публічно анонсував такі удари.

Останніми днями росіяни атакували об'єкти генерації та електромережевої інфраструктури в кількох регіонах, зокрема на Одещині. Водночас поки що ці удари не набули характеру окремої масштабної кампанії проти української енергосистеми.