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Россия может провести в сентябре четыре массированных атаки, - источники

18:38 04.09.2026 Пт
2 мин
Враг готовит серьезную эскалацию
aimg Ульяна Безпалько aimg Сергей Козачук
Фото: массированные удары по Украине в сентябре могут повториться (facebook.com)

Россия готовит серию комбинированных атак по Украине с применением ракет и дронов в сентябре. Под угрозой новых ударов находятся склады в областях и объекты энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По оценке источников РБК-Украина, в сентябре Москва, помимо дроновых налетов, планирует провести четыре массированных комбинированных атаки по Украине - с одновременным применением различных типов ракет и ударных БПЛА.

Собеседники издания опасаются, что после серии ударов по складской и логистической инфраструктуре в Киеве и области враг может перенести этот упор на аналогичные объекты в западных областях Украины.

Еще одним направлением может стать энергетика.

По прогнозу источников РБК-Украина, уже в сентябре-октябре параллельно с ударами по составам Россия может приступить к массированным атакам на энергосистему.

Российский диктатор Владимир Путин 1 сентября уже публично анонсировал такие удары.

В последние дни россияне атаковали объекты генерации и электросетевой инфраструктуры в нескольких регионах, в том числе в Одесской области. В то же время пока эти удары не приобрели характер отдельной масштабной кампании против украинской энергосистемы.

Новая волна ударов по Киеву

Напомним, 4 сентября российские войска нанесли удар по зданию СБУ в центре Киева. В результате вражеской атаки поврежден кабинет начальника Главного управления контрразведки Александра Поклада, среди людей ранены.

Кроме того, оккупанты существенно изменили воздушную тактику атак на столицу.

По данным источников РБК-Украина, Россия массово применяет новые реактивные дроны "Герань-4" и "Герань-5" и планирует довести их долю в обстрелах Киева и области до 80%.

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