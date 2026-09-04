Россия может провести в сентябре четыре массированных атаки, - источники

По оценке источников РБК-Украина, в сентябре Москва, помимо дроновых налетов, планирует провести четыре массированных комбинированных атаки по Украине - с одновременным применением различных типов ракет и ударных БПЛА.

Собеседники издания опасаются, что после серии ударов по складской и логистической инфраструктуре в Киеве и области враг может перенести этот упор на аналогичные объекты в западных областях Украины.

Еще одним направлением может стать энергетика.

По прогнозу источников РБК-Украина, уже в сентябре-октябре параллельно с ударами по составам Россия может приступить к массированным атакам на энергосистему.

Российский диктатор Владимир Путин 1 сентября уже публично анонсировал такие удары.

В последние дни россияне атаковали объекты генерации и электросетевой инфраструктуры в нескольких регионах, в том числе в Одесской области. В то же время пока эти удары не приобрели характер отдельной масштабной кампании против украинской энергосистемы.