Росія може продовжувати удари по енергетиці України ще кілька місяців, - експерт

"Я б усе ж таки виходив з найгіршого сценарію - що вони можуть це продовжувати робити ще кілька місяців. Якщо казати про бойову здатність, тобто здатність Російської Федерації використати ракетну зброю навіть повітряного базування у протистоянні з противником на полі бою - вже ні. Вони вже пройшли точку неповернення що з Китаєм, що з країнами НАТО", - сказав він.

Сумусь зазначив, що росіяни вже не використовують ракети для ударів по військах в Україні, а лише по енергосистемі. За його словами, загарбники вирішили, що на полі бою Україну вони вже не переможуть.

"Вони програли ще 25 лютого, коли зрозуміли, що їхній бліцкриг не вдався. І тому Путіна просто переконали, що єдиний вихід для нього - це, по-перше, потягнути час: можливо, щось трапиться у НАТО, Європі чи в Сполучених Штатах. Однак для нього головна загроза зараз - це не НАТО, Україна чи якісь "нацисти". Головна загроза для Путіна - це його оточення, яке вже давно зрозуміло, що вони в катастрофі, що вони втрачають все, що створили і заробили", - сказав експерт.

Російського диктатора також могли переконати, що єдиний варіант - це довести Україну до гуманітарної катастрофи.

"Здається, Лукашенко сказав, що якщо Зеленський не зупиниться, то Путін переб'є всіх українців. А Пєсков заявив, що у Зеленського є можливість дуже легко зупинити страждання українців, якщо він здасться і припинить війну. Тобто йде прямий шантаж", - додав Сумусь.

При цьому росіяни кажуть Європі: "Якщо ви не хочете потоків мігрантів з України, то давайте зупиняйте Зеленського та Україну, ми готові сісти за стіл переговорів". Так, єдиний шанс вижити для Путіна - це примусити українського президента сісти за стіл переговорів, взяти паузу і спробувати вивести на якусь домовленість на кшталт "Мінська", яка почне знімати санкційні обмеження і дозволить не платити репарації.

Саме через це Україна просить у своїх союзників протиракетну оборону. При цьому Самусь не розуміє, чому країни НАТО нам її не надають. Так, генсек Альянсу Єнс Столтенберг каже, що вони не можуть втягуватися в цей конфлікт, не можуть іти на ескалацію.

За його словами, якщо НАТО не може дати Україні системи ПРО, це означає, що вони є нейтральною стороною в цьому конфлікті. Тобто вони залишаються нейтральними до здійснення воєнних злочинів, адже удари взимку по енергетичній інфраструктурі - це воєнні злочини.

"Це заборонено всіма конвенціями - нанесення ударів по цивільних об'єктах, які взагалі не стосуються війни. Яке відношення до війни, наприклад, має трансформатор у Львові? Росіяни, звісно, можуть казати, що там возять залізницею HIMARS. Це просто маячня. Але тут мене більше турбує позиція НАТО, якщо чесно", - додав експерт.