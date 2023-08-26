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Росія може посилити наступ на Куп'янськ та Лиман, - британська розвідка

Фото: британська розвідка припускає, що РФ може посилити наступ на Куп'янськ та Лиман (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Росія, ймовірно, може посилити наступ на напрямку Куп'янськ-Лиман протягом наступних двох місяців. Окупанти хочуть створити буферну зону навколо Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка наголошує, що український контрнаступ спричинив тиск на російські сили в Бахмуті та на півдні України. Попри це, Західне угруповання військ Росії продовжує невеликі атаки на ділянці фронту Куп’янськ-Лиман. 

"Оскільки Україна продовжує поступово завойовувати позиції на півдні, доктрина Росії передбачає, що вона спробує відновити ініціативу, повернувшись до наступу на оперативному рівні. Куп'янськ-Лиман є одним із потенційних напрямків для цього", - вважає розвідка.

Розвідники зазначають, що є реальна можливість того, що Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних дії на Куп'янському та Лиманському напрямках протягом наступних двох місяців. Ймовірною метою ворога є просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області.

Бої на Лиманському та Куп'янському напрямках

Зазначимо, військове керівництво раніше заявило, що окупанти активізували наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Проте ЗСУ відбивають атаки ворога.

Згідно з останніми зведеннями Генштабу ЗСУ, загарбники не покидають намірів прорвати оборону наших військ, тому продовжують штурми. При цьому заступниця міністра оборони ЗСУ Ганна Маляр заявила, що росіяни перегруповуються на Лиманському та Куп'янському напрямках.

Що відбувається під Куп'янськом і чи стане він другим Бахмутом - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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