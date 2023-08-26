Россия может усилить наступление на Купянск и Лиман, - британская разведка

Британская разведка отмечает, что украинское контрнаступление повлияло на российские силы в Бахмуте и на юге Украины. Несмотря на это, Западная группировка войск России продолжает небольшие атаки на участке фронта Купянск-Лиман.

"Поскольку Украина продолжает постепенно завоевывать позиции на юге, доктрина России предполагает, что она попытается возобновить инициативу, вернувшись к наступлению на оперативном уровне. Купянск-Лиман является одним из потенциальных направлений для этого", - считает разведка.

Разведчики отмечают, что есть реальная возможность того, что Россия увеличит интенсивность своих наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях в течение следующих двух месяцев. Вероятной целью врага является продвижение на запад к реке Оскол и создание буферной зоны вокруг Луганской области.

Бои на Лиманском и Купянском направлениях

Отметим, военное руководство ранее заявило, что оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Однако ВСУ отражают атаки врага.

Согласно последним сводкам Генштаба ВСУ, захватчики не покидают намерений прорвать оборону наших войск, поэтому продолжают штурмы. При этом замминистра обороны ВСУ Анна Маляр заявила, что россияне перегруппируются на Лиманском и Купянском направлениях.

Что происходит под Купянском и станет ли он вторым Бахмутом - читайте в материале РБК-Украина.

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