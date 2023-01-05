Росія може помститися за поразку в Україні: в Естонії попередили про нові атаки агресора

Необхідно бути готовими до можливої нової агресії Росії проти сусідніх країн. Адже країна-окупант може помститися за невдачі в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на командувача Естонськими силами оборони генерала-лейтенанта Мартіна Герема в статті для ERR.

Він зазначив, що наразі активно допомагають Україні три балтійські країни, а також Польща, Британія та США. Втім, останні, великі країни", і тому, ймовірно, окупанти можуть "мститися" насамперед країнам Балтії.

"По-перше, звісно, ​​ми маємо зосередитися на українській перемозі, адже це головна і невідворотна мета на шляху до кращого майбутнього. По-друге, ми повинні бути готові до наступної агресії проти нас самих, наших союзників і наших цінностей", - заявив Герем.

За його словами, попри значні втрати в живій силі та техніці, Росія має достатньо потенціалу, щоб здійснити військовий напад на деяких своїх сусідів.

"Тисячі танків, бойових машин, бронетранспортерів і артилерії лежать на російських складах, багато з яких можуть бути несправними або застарілими. Проте з кожних трьох-чотирьох вони точно можуть зібрати той, який працює", - звернув увагу Герем.

Він висловив думку, що з тих, хто програє війну мобілізувати сотні тисяч відносно мотивованих людей буде не надто важко.

"Ситуація в повітрі і на морі виглядає набагато краще для Росії. За 10 місяців вони втратили менш як 10 відсотків своїх військово-повітряних сил і навіть менше флоту. Може бути пробачливо думати, що Росії не вистачає сучасних технологій, проте для того, щоб зібрати "дурну", але величезну і небезпечну армію, не потрібні тонни технологій 21-го століття", - застеріг Герем.

Своєю чергою він запропонував теоретично розглянути варіант можливої російської агресії проти країн Балтії за кілька років, нагадавши, що кордон Естонії з РФ - це понад 200 км, і менш як 200 км у Латвії.

"Уявімо, що в ході навчань біля наших кордонів буде зосереджено близько 1000 танків і 4000 БТР, 1000 артсистем і 100 000 солдатів. Для звичайної людини, у тому числі для підготовлених резервістів, яка різниця, перед ним Т-62 або Т-72, БМП або САУ, 152-мм гаубиці, що буксируються, 100 000 солдатів-профі або призовників з роком навчання, а до Таллінна і Риги долітають "Калібри" або "Шахеди"? Яка різниця для мешканців Йихві, Тарту чи Виру, яка ракета, що несе не менше 100 кг вибухівки, влучить в них?" - пише Герем.

Він звернув увагу, що навіть із нинішнім річним виробництвом артилерії Росія зможе бити 166 снарядами на 1 км фронту щодня протягом місяця, тобто випускати понад 66 000 снарядів на день на всьому 400-кілометровому фронті, а це "більше, ніж зараз в Україні".

Свою статтю генерал-лейтенант підсумував тим, що союзникам потрібно максимально підготуватися, щоб Росія не мала бажання атакувати.

"По-перше, у нас немає іншого виходу, оскільки це наша країна, а отже, і найкраща мотивація. По-друге, ми на Батьківщині. По-третє, наша підготовка краща. По-четверте, у нас більший високотехнологічний потенціал, який ми маємо разом із нашими союзниками", - додав Герем.