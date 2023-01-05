РФ может отомстить за поражение в Украине: в Эстонии предупредили о новых атаках агрессора

Необходимо быть готовым к возможной новой агрессии России против соседних стран. Ведь страна-оккупант может отомстить за неудачи в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Эстонскими силами обороны генерала-лейтенанта Мартина Герема в статье для ERR.

Он отметил, что сейчас активно помогают Украине три балтийских страны, а также Польша, Британия и США. Впрочем, последние "большие страны", и поэтому, вероятно, оккупанты могут "мстить" прежде всего странам Балтии.

"Во-первых, конечно, мы должны сосредоточиться на украинской победе, ведь это главная и неотвратимая цель на пути к лучшему будущему. Во-вторых, мы должны быть готовы к следующей агрессии против нас самих, наших союзников и наших ценностей", - заявил Герем.

По его словам, несмотря на значительные потери в живой силе и технике, у России есть достаточно потенциала, чтобы совершить военное нападение на некоторых своих соседей.

"Тысячи танков, боевых машин, бронетранспортеров и артиллерии лежат на российских складах, многие из которых могут быть неисправными или устаревшими. Однако из каждых трех-четырех они точно могут собрать работающие", - обратил внимание Герем.

Он выразил мнение, что из проигравших войну мобилизовать сотни тысяч относительно мотивированных людей будет не слишком трудно.

"Ситуация в воздухе и на море выглядит гораздо лучше для России. За 10 месяцев они потеряли менее 10 процентов своих военно-воздушных сил и даже меньше флота. Может быть извинительно думать, что России не хватает современных технологий, однако для того чтобы собрать "глупую", но огромную и опасную армию, не нужны тонны технологий 21-го века", - предостерег Гемер.

В свою очередь он предложил теоретически рассмотреть вариант возможной российской агрессии против стран Балтии за несколько лет, напомнив, что граница Эстонии с РФ - это более 200 км и менее 200 км в Латвии.

"Представим, что в ходе учений у наших границ будет сосредоточено около 1000 танков и 4000 БТР, 1000 артсистем и 100 000 солдат. Для обычного человека, в том числе для подготовленных резервистов, какая разница, перед ним Т-62 или Т-72, БМП или САУ, буксируемые 152-мм гаубицы, 100 000 солдат-профи или призывников с годом обучения, а в Таллин и Ригу долетают "Калибры" или "Шахеды"? Какая разница для жителей Йихви, Тарту или Виру, какая ракета, несущая не менее 100 кг взрывчатки, попадет в них?" - пишет Герем.

Он обратил внимание, что даже с нынешним годовым производством артиллерии Россия сможет бить 166 снарядами на 1 км фронта ежедневно в течение месяца, то есть выпускать более 66 000 снарядов в день по всему 400-километровому фронту, а это "больше, чем сейчас в Украине".

Свою статью генерал-лейтенант подытожил тем, что союзникам нужно максимально подготовиться, чтобы у России не было желания атаковать.

"Во-первых, у нас нет другого выхода, поскольку это наша страна, а значит, и лучшая мотивация. Во-вторых, мы на Родине. В-третьих, наша подготовка лучше. В-четвертых, у нас больший высокотехнологичный потенциал, который мы имеем вместе с нашими союзниками", - добавил Герем.