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Росія може почати новий великий наступ після "виборів", - Боррель

Фото: високий представник ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Після так званих президентських "виборів" у березні цього року Росія може почати ще один великий наступ в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС Жозепа Борреля у своєму блозі за підсумками нещодавнього візиту до Києва.

"Ще один великий російський наступ може розпочатися через кілька місяців після російських "виборів" у березні. Однак я переконався, що український народ залишається сповненим рішучості продовжувати боротьбу, і я бачив його винахідливість і стійкість у роботі", - зазначив Боррель.

На його думку, "на відміну від своїх російських колег, українські солдати знають, за що вони воюють, і їм не бракує мотивації". 

"Але вони не зможуть цього зробити без нашої підтримки, яка має бути терміново збільшена. Те, що ЄС та його держави-члени зроблять у найближчі місяці, щоб надати Україні інструменти для протистояння російському наступу, матиме вирішальне значення як для України, так і для безпеки Європейського союзу", - наголосив глава європейської дипломатії.

Боррель також закликав країни-члени ЄС працювати зі своїми оборонними підприємствами над переглядом контрактів і визначити пріоритетність постачань Україні зброї та боєприпасів.

Вибори у Росії

У Росії вибори президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобируть із результатом у 90% голосів.

Нещодавно стало відомо, що у Росії відмовили в реєстрації кандидатом на президентські вибори Борисові Надєждіну. Він донедавна вважався "головним конкурентом" глави Кремля Володимира Путіна у голосуванні.

Допомога Україні від ЄС

З початку масштабного російського вторгнення і до кінця 2023 року ЄС допоміг Україні 88 млрд євро, з яких 28 млрд було виділено на озброєння.

Нещодавно ЄС виділив ще 50 млрд євро на макрофінансову допомогу протягом чотирьох років і працює над збільшенням військової підтримки у 2024 році ще на 5 млрд євро.

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Жозеп БоррельВибори в РосіїВійна Росії проти України