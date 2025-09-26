Росія може планувати протести після виборів у Молдові, - ISW
Кремль створює умови для виникнення потенційно насильницьких протестів з метою усунення президента Молдови Майї Санду від влади після парламентських виборів 28 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Нещодавні опитування в Молдові свідчать про те, що прозахідна Партія дії та солідарності (ПАС), яка наразі має більшість у парламенті, може втратити свою більшість на майбутніх виборах, і що жодна інша партія чи блок не отримає явної більшості.
Опитування показують, що багато залежатиме від значної кількості виборців, які ще не визначилися, та голосів діаспори (чиї думки опитування не відстежують), тому ймовірні результати виборів наразі залишаються неясними.
Плани Кремля на Молдову
Як повідомляють аналітики ISW, Росія може використати пов'язаних з Кремлем молдовських політиків та інших діячів, щоб створити умови для виникнення післявиборчих протестів незалежно від результатів виборів.
Через протести Кремль, імовірно, хоче спробувати усунути президента Молдови Майю Санду від влади, прогнозують аналітики.
Навчання НАТО як інструмент пропаганди
Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) 23 вересня абсурдно заявила, повідомляє ISW, що НАТО планує вторгнення до Молдови, готує "висадку" з Одеської області, щоб залякати невизнане Придністров'я.
НАТО дійсно незабаром проведе свої навчання "Дакійська осінь 2025" з 20 жовтня по 13 листопада в Румунії та Болгарії, де візьмуть участь французькі війська.
"Росія, ймовірно, продовжуватиме перекручувати інформацію про присутність військ НАТО, стверджуючи, що НАТО готується до вторгнення до Молдови 30 листопада", - попереджають експерти ISW.
Політики в Молдові напередодні виборів
Раніше про те, що РФ готує "безпрецедентне втручання" в парламентські вибори в Молдові, заявляла Майя Санду. За її словами, країна-агресорка планує спрямувати 100 млн євро у криптовалюті для підкупу виборців. За таку діяльність правоохоронці вже наклали 25 тисяч штрафів.
А лідер проросійської Партії соціалістів Молдови Ігор Додон звинуватив Санду у підготовці атаки на Придністров'я. На його думку, "соросисти" змусять президентку Молдови разом із Зеленським "напасти на Придністров'я і відкрити там другий фронт - на підтримку України і проти Росії".
Парламентські вибори у Молдові відбудуться у неділю, 28 вересня.