Кремль створює умови для виникнення потенційно насильницьких протестів з метою усунення президента Молдови Майї Санду від влади після парламентських виборів 28 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Нещодавні опитування в Молдові свідчать про те, що прозахідна Партія дії та солідарності (ПАС), яка наразі має більшість у парламенті, може втратити свою більшість на майбутніх виборах, і що жодна інша партія чи блок не отримає явної більшості.

Опитування показують, що багато залежатиме від значної кількості виборців, які ще не визначилися, та голосів діаспори (чиї думки опитування не відстежують), тому ймовірні результати виборів наразі залишаються неясними.

Плани Кремля на Молдову

Як повідомляють аналітики ISW, Росія може використати пов'язаних з Кремлем молдовських політиків та інших діячів, щоб створити умови для виникнення післявиборчих протестів незалежно від результатів виборів.

Через протести Кремль, імовірно, хоче спробувати усунути президента Молдови Майю Санду від влади, прогнозують аналітики.

Навчання НАТО як інструмент пропаганди

Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) 23 вересня абсурдно заявила, повідомляє ISW, що НАТО планує вторгнення до Молдови, готує "висадку" з Одеської області, щоб залякати невизнане Придністров'я.

НАТО дійсно незабаром проведе свої навчання "Дакійська осінь 2025" з 20 жовтня по 13 листопада в Румунії та Болгарії, де візьмуть участь французькі війська.