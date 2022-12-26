Росія може планувати нові удари по Україні, але ЗСУ готові, - Гуменюк

"Очевидно, що вони до чогось готуються. Але зараз вони маневрують, і зараз вже один з ракетоносіїв зайшов у пункт базування. Наразі у морі один надводний, два підводних ракетоносіїв, що в загальній кількості складає 16 ракет типу "Калібр" в готовності до використання. Але пам'ятаємо про те, що повернути на бойове чергування той ракетоносій їм не складно, це кілька годин часу", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що росіяни мають певне тяжіння до повторення більш-менш значущих для них операцій.

Вона нагадала, що 5 грудня, коли росіяни готувались до масованого ракетного удару, вони виводили у море ракетоносії, підіймали стратегічну і тактичну авіацію. Наразі спостерігається схожа ситуація.

"Ми готові до цього. Ми усвідомлюємо, що можливий такий удар. Але не слід чекати тільки масованого удару. Пам'ятаємо про те, що вони здатні нанести і точкові удари", - додала Гуменюк.

До того ж, вона зазначила, що Росія дійсно вичерпує свої запаси, але не можна недооцінювати ворога.

За її словами, окупанти намагаються поповнювати свої резерви попри санкції та обмеження у своїх потужностях.

"Ми бачимо, що вони вишукують можливість затримувати хід подій, взяти так звану оперативну паузу, щоб підтягнути резерви й продовжувати своє "побєдоносне шоу", як вони вважають. Але наша протидія адекватна, ми не дамо їм тієї паузи, бо усвідомлюємо - нам треба вибороти максимально швидко свою незалежність", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попереджав, що росіяни спробують зробити для українців останні дні року темними та складними.

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