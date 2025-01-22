Росія може "перевірити" обороноздатність Європи після 2028 року, - Каллас

"Багато наших національних розвідувальних служб інформують нас про те, що Росія може перевірити обороноздатність ЄС через три-п'ять років", - заявила Каллас під час заходу, організованому Європейським оборонним агентством в Брюсселі.

Вона додала, що ЄС повинен не лише витрачати кошти, щоб запобігти війні, але й бути готовим до відповідного сценарію.

"Нездатність Європи інвестувати у військовий потенціал також посилає небезпечний сигнал агресору... Слабкість запрошує його", - пояснила вона.