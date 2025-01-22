Росія може "перевірити" обороноздатність Європи після 2028 року, - Каллас

Розвідувальні служби Заходу попереджають про ризик нападу Російської Федерації (РФ) на Європейський союз (ЄС) після 2028 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову зовнішньополітичного відомства ЄС Каю Каллас, яку цитує RP ONLINE.
"Багато наших національних розвідувальних служб інформують нас про те, що Росія може перевірити обороноздатність ЄС через три-п'ять років", - заявила Каллас під час заходу, організованому Європейським оборонним агентством в Брюсселі.
Вона додала, що ЄС повинен не лише витрачати кошти, щоб запобігти війні, але й бути готовим до відповідного сценарію.
"Нездатність Європи інвестувати у військовий потенціал також посилає небезпечний сигнал агресору... Слабкість запрошує його", - пояснила вона.
В середині грудня 2024-го генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни-членів Альянсу до негайного перегляду оборонної стратегії у зв'язку з довготривалою загрозою з боку Росії.
Перед цим, у вересні, міністри оборони Латвії, Польщі та Румунії звернулися до союзників по НАТО з проханням негайно посилити заходи протиповітряної оборони (ППО) на східному фланзі НАТО.
Guardians, своєю чергою, писав, що Фінляндія, Швеція, Норвегія та Німеччина роблять активні кроки для підвищення готовності населення до надзвичайних ситуацій і потенційних військових конфліктів.
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