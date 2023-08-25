Росія не може перемогти Україну військовим шляхом. У неї є план В, - Данілов

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю Радіо Свобода .

"Єдине, хочу зауважити, що Російська Федерація перемогти нас військовим шляхом не може. Тому у неї є план В. Це через внутрішню дестабілізацію спробувати похитати нашу країну", - сказав він.

Данілов зазначив, що українцям слід бути пильними та не допустити подій, на які розраховує Росія за рахунок тих медіа-колаборантів, яких останнім часом фіксують все більше і більше. Він зазначив, що ці колаборанти свого часу приїхали з Луганська "з колорадськими стрічками бігали, а зараз сидять в ютубах".

"На жаль, не на території нашої країни. Але тим не менше видають себе за українців і починають розповідати, що вони там щось аналізують", - додав секретар РНБО.

Колаборанти в Україні

Зазначимо, що мирні мешканці, які залишилися на тимчасово окупованій території, здебільшого підтримують Україну та чекають на деокупацію. Вони також можуть допомагати українським військовим із завданням ударів по скупченнях росіян, їхньої техніки та складах боєприпасів.

Проте є й ті, хто перейшов на бік окупантів. Вони можуть повідомляти росіянам про переміщення українських військ та техніки, коригувати ракетні удари чи "здавати" адреси українських партизанів.

Ставленики росіян є й на підконтрольній Україні території. Вони можуть просувати антиукраїнські заяви, підтримувати Росію та допомагати їй у загарбницькій війні шляхом коректування ударів чи "зливання" інформації про Сили оборони.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що усі, хто допомагає росіянам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання, та має відповідати перед усім міжнародним співтовариством.

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